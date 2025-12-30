الكرملين: العسكريون الروس يعرفون كيف يردون على محاولة كييف مهاجمة مقر بوتين

أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين)، ديمتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء، أن العسكريين الروس يعرفون كيف ومتى، وبأي وسيلة يردون على محاولات كييف لمهاجمة مقر إقامة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في مقاطعة نوفجورود.

وقال بيسكوف، للصحفيين، "أما بالنسبة للعواقب العسكرية، فإن عسكريينا يعرفون كيف وبماذا ومتى سيكون الرد "، بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

وأكد بيسكوف، في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، أن محاولة نظام كييف مهاجمة مقر إقامة الرئيس بوتين في مقاطعة نوفجورود، عمل إرهابي يهدف إلى تعطيل عملية التفاوض، وهي ليست موجهة ضد الرئيس الروسي فقط.

وقال بيسكوف إن محاولة (نظام كييف) استهداف مقر الرئاسة في مقاطعة نوفجورود، هي بالفعل عمل إرهابي يهدف إلى تعطيل عملية التفاوض.

وحول محاولة نظام كييف والغرب إنكار الهجوم، قال بيسكوف: "أنا أعلم، بطبيعة الحال، أننا نرى أن زيلينسكي نفسه يحاول إنكار ذلك، وأن العديد من وسائل الإعلام الغربية، التي تتواطأ مع نظام كييف، بدأت في ترويج قصة مفادها أن هذا لم يحدث على ما يبدو".