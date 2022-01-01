الكرملين: تحريك البنية التحتية للناتو باتجاه حدود روسيا خطأ

قال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء، إن القادة الأوروبيين لا يبدو أنهم يفهمون أن تحريك البنية التحتية لحلف شمال الأطلسي (الناتو) باتجاه حدود روسيا "خطأ".

وأضاف بيسكوف الذي تحدث فيما تنطلق قمة الناتو في ليتوانيا، أن تقدم الحلف الغربي باتجاه وسط وشرق أوروبا "تسبب في الأزمة الحالية بشأن أوكرانيا في المقام الأول"، وفقا لوكالة رويترز.

وجاءت تصريحات بيسكوف بعد الإعلان عن توصل أنقرة وستوكهولم لاتفاق بشأن عضوية السويد في حلف الناتو.

في سياق متصل، قال الكرملين، إن انضمام السويد المتوقع إلى حلف شمال الأطلسي "الناتو" سيكون له تداعيات سلبية واضحة على الأمن الروسي، وإن موسكو سترد بإجراءات مماثلة لتلك التي اتخذتها بعد انضمام فنلندا إلى التحالف العسكري الغربي.

وقلل المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف من أهمية قرار تركيا إنهاء معارضتها لانضمام السويد إلى الناتو، قائلاً، إن أنقرة لديها التزامات بصفتها عضو في الحلف، وإن موسكو لم تساورها شكوك بشأن هذا الأمر.

وأضاف بيسكوف أن هناك خلافات بين روسيا وتركيا، لكنهما تشتركان أيضاً في بعض المصالح المشتركة، مضيفاً أن موسكو تعتزم تطوير علاقاتها مع أنقرة.