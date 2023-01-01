قالت الفنانة الشابة آية سماحة، إن الفنان أحمد أمين رشحها للمشاركة في مسلسل «الصفارة»، الذي سبق عرضه خلال شهر رمضان الماضي، مؤكدة أنها شعرت بخوف شديد من فكرة أداء أكثر من شخصية في العمل.

وأضافت خلال حوار خاص له ببرنامج «صاحبة السعادة»، تقديم الفنانة إسعاد يونس، والمذاع على قناة «دي إم سي»، مساء الإثنين، أنها تحمست بعد ذلك للدور، لأنها تميل إلى تقديم كل ما لديها عند تأديتها لأي شخصية في الأعمال الفنية، منوهة إلى أنها من الشخصيات التي تركز في أدق التفاصيل.

وأشادت بمساعدة صناع العمل في مساعدتها بأداء الدور، نظرًا لأنها شخصية شديدة التوتر، مؤكدة أنها شعرت بالخوف من عدم تقبل الجمهور للدور الكوميدي الذي جسدته في مسلسل «الصفارة».

وأشادت بمشاركة الفنان أحمد أمين في تأليف المسلسل، الأمر الذي ساهم في خروج العمل بشكل جيد وحظي بإعجاب الجمهور، منوهة أنه يساعد زملاءه المشاركين بالعمل، من خلال تقديم وجهة نظر مختلفة لتقديم الشخصية بشكل سهل ومبسط.

ومسلسل «الصفارة» من بطولة أحمد أمين وطه دسوقي وحاتم صلاح وآية سماحة، كتابة سارة هجرس وشريف عبد الفتاح وعبد الرحمن جاويش، وإخراج علاء إسماعيل.