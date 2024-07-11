محافظ بورسعيد يوجه بالارتقاء بالخدمات المقدمة بمنطقة مجمع الأسواق

تفقد اللواء محب حبشي محافظ بورسعيد، منطقة مجمع الأسواق داون تاون بحي العرب، حيث رافقه خلال الجولة الدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ، والدكتور منصور بكري السكرتير العام، واللواء أيمن جمال الدين السكرتير العام المساعد.

وتفقد محافظ بورسعيد، خلال جولته اليوم الخميس، مول الملابس الجديد "outlet"، وبازار بورسعيد، وسوق الأسماك الحضاري؛ لمتابعة سير العمل داخل مجمع الأسواق، والتي تشهد توافدًا وإقبالًا كبيرًا من المواطنين من داخل بورسعيد وخارجها.

والتقى المحافظ، عددًا من المنتفعين بالمحال داخل الأسواق، كما تحدث "حبشي"، مع المواطنين المتواجدين بسوق الأسماك وبازار بورسعيد وسوق الملابس عن مستوى الخدمة المقدمة وآرائهم وتطلعاتهم نحو مزيد من التطوير، مؤكدا للمواطنين استمرار الجهود المكثفة للارتقاء بمستوى الخدمة، وتحقيق أعلى معدلات من الرضا لدى المواطن.