رئيس الوزراء الأسترالي يعتزم لقاء الرئيس الصيني الأسبوع المقبل

يعتزم رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز أن يلتقي مع الزعيم الصيني شي جين بينج في رحلة قادمة قال اليوم الجمعة إنها ستركز على توثيق الروابط التجارية.

وسيبدأ ألبانيز يوم غد السبت رحلة إلي الصين تشمل محطات في بكين، شنغهاي وتشنجدو، واجتماعات مع شي، ورئيس الوزراء لي تشيانج، ورئيس اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب تشاو له جي. ولم يكشف عن تفاصيل تلك الاجتماعات.

ويعتزم ألبانيز لقاء ممثلين عن قطاعات الأعمال والسياحة والرياضة في شنغهاي وتشنجدو، حسبما ذكر مكتبه. وسيقود وفدا تجاريا ويحضر اجتماع مائدة مستديرة للرؤساء التنفيذيين.

وقال ألبانيز للصحفيين في سيدني:"بالتأكيد في مجالات مثل الطاقة الخضراء على سبيل المثال، هناك احتمال حقيقي لمزيد من التعاون".

وأضاف:"نتعاون حيثما نستطيع ونختلف حيثما يجب، ونحن قادرون على إجراء تلك المحادثات الصادقة حول بعض الخلافات الموجودة".

وستكون هذه الزيارة الثانية لألبانيز إلى الصين منذ انتخاب حكومة حزب العمال من يسار الوسط لأول مرة في عام 2022. وقد أعيد انتخابها بأغلبية متزايدة في مايو/أيار الماضي.

وقد تمكن ألبانيز من إقناع بكين بإزالة سلسلة من الحواجز التجارية الرسمية وغير الرسمية التي فرضت في ظل الحكومة المحافظة السابقة، والتي كلفت المصدرين الأستراليين أكثر من 20 مليار دولار أسترالي (13 مليار دولار أمريكي) سنويا.