الاحتلال يعلن تدمير طريق مركزي تحت الأرض في خان يونس

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أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، تدمير طريق مركزي تحت الأرض في خان يونس، يبلغ طوله حوالي كيلومتر واحد، ومصادرة وسائل قتالية ومعدات عسكرية.

وزعم جيش الاحتلال أن قواته قتلت خلية تابعة للمقاومة في خان يونس، بحسب وكالة "معا" الفلسطينية.

ويأتي ذلك فيما واصلت طائرات الاحتلال الإسرائيلي قصفها لمختلف مناطق قطاع غزة في اليوم الـ116 لعودة الحرب، مخلفة أعدادًا كبيرة من الشهداء والجرحى.

وقالت مصادر طبية إن أكثر من 105 شهداء ارتقوا منذ فجر الخميس، في مختلف مناطق القطاع، بحسب وكالة "معا" الفلسطينية.

وفي جنوب القطاع، واصلت قوات الاحتلال قصف الخيام والمنازل في منطقة بطن السمين، على بُعد مئات الأمتار من مستشفى ناصر بخان يونس.

واستشهد خمسة فلسطينيين وأصيب آخرون في قصف لطائرة بدون طيار إسرائيلية على خيمة بمخيم غيث في مراثي خان يونس. كما يواصل جيش الاحتلال تدمير المنازل في وسط المدينة وأحيائها الشرقية.