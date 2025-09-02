وقع زلزال جديد بقوة 5.52 درجات على مقياس ريختر جنوب شرق أفغانستان.

جاء ذلك بحسب نبأ عاجل لوكالة رويترز، دون مزيد من التفاصيل.

وفي وقت سابق من اليوم، قال متحدث باسم حكومة طالبان، إن عدد القتلى جراء أسوأ زلزال تتعرض له أفغانستان منذ سنوات ارتفع إلى أكثر من 1400 شخص اليوم الثلاثاء إلى جانب إصابة الآلاف.

في حين أعاقت التضاريس الصعبة جهود الإنقاذ في القرى المعزولة بالمنطقة الجبلية في شرق البلاد، بحسب وكالة رويترز.

وذكرت جمعية الهلال الأحمر الأفغاني، في وقت سابق، اليوم الثلاثاء، أنَّ ما لا يقل عن 3251 شخصا أصيبوا، كما دمر الزلزال أكثر من ثمانية آلاف منزل.

وأضافت أن هناك مخاوف من أن آخرين لا يزالون محاصرين تحت الأنقاض.

وصرح منسق الأمم المتحدة للشئون الإنسانية في أفغانستان بأنّ عدد القتلى مرشح للزيادة.

وأفغانستان عرضة للزلازل القوية التي تسفر عن سقوط قتلى، وخاصة في سلسلة جبال هندوكوش حيث تلتقي الصفيحتان التكتونيتان الهندية والأوراسية.