السفير الكوري بمصر: رئيسنا اقترح على ترامب أن يكون «صانع السلام» لكن الأخير التزم بلعب دور «المحفّز للسلام»

قال سفير كوريا الجنوبية في مصر، كيم يونج هيون، إن بلاده لديها مناقشات ناجحة مع الولايات المتحدة الأمريكية بشأن أزمة الرسوم الأمريكية الأخيرة.

جاء ذلك خلال صالون صحفي خاص استضافته سفارة كوريا الجنوبية في مصر، بحضور أبرز وسائل الإعلام المحلية، اليوم الثلاثاء، احتفالا بالذكرى الثلاثين للعلاقات الدبلوماسية بين مصر وكوريا الجنوبية.

وتابع: "لدينا إدارة جديدة برئاسة الرئيس لي جاي ميونج. ولقد عكست مراسم تنصيب الحكومة الكورية الجديدة في 4 يونيو الماضي صلابة الديمقراطية الكورية، المعروفة عالميًا باسم K-Democracy. وبعد أسبوعين فقط من توليه منصبه، شارك الرئيس لي جاي ميونج في قمة مجموعة السبع في كندا، في إشارة واضحة إلى عودة كوريا الكاملة إلى الساحة الدولية. ومؤخرًا، قام بزيارات ناجحة إلى اليابان والولايات المتحدة الأسبوع الماضي".

وأوضح أنه "في كل من طوكيو وواشنطن، قد التزم القادة بالتعاون الوثيق من أجل السلام والاستقرار في شبه الجزيرة الكورية والمنطقة. وقد اقترح الرئيس لي على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن يكون هو (صانع السلام)، فيما التزم هو نفسه بلعب دور "المحفّز للسلام". كما قدّم الرئيس لي مخططًا لتحالف استراتيجي شامل ومستقبلي التوجّه بين كوريا والولايات المتحدة، بالإضافة إلى تعزيز التعاون الثلاثي بين كوريا واليابان والولايات المتحدة".

وأوضح أن الرؤية الدبلوماسية لكوريا تحت قيادة الرئيس لي جاي ميونج تركز على الدبلوماسية البراجماتية المرتكزة على المصلحة الوطنية، وكذلك على التعددية البراجماتية، وستكون هذه المبادئ بمثابة النجوم الهادية لتعاون كوريا مع مصر، بينما نواجه معًا تحديات إقليمية وجيوسياسية وجيو–اقتصادية كبرى.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قال إن الولايات المتحدة ستفرض رسوما جمركية 15% على الواردات من كوريا الجنوبية في إطار اتفاق يخفف، في الوقت الراهن، التوتر مع حليف آسيوي رئيسي وأحد أكبر عشرة شركاء تجاريين لبلاده.

وكانت الواردات من كوريا الجنوبية، وهي قوة تصديرية رائدة لرقائق الكمبيوتر والسيارات والصلب، ستخضع لرسوم جمركية 25%.

وكتب ترامب على تروث سوشيال "يسرني أن أعلن أن الولايات المتحدة قد توصلت لاتفاقية تجارية شاملة وكاملة مع جمهورية كوريا". وذكر أن كوريا الجنوبية وافقت على استثمار 350 مليار دولار في الولايات المتحدة في مشاريع يختارها ترامب، وشراء ما قيمته 100 مليار دولار من الغاز الطبيعي المسال ومنتجات طاقة أخرى.