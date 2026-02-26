هيلاري كلينتون: ليس لدي معلومات عن أنشطة إبستين الجنائية

أدلت وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة هيلاري كلينتون، بشهادتها أمام أعضاء مجلس النواب الأمريكي في نيويورك، اليوم الخميس، ضمن تحقيق برلماني حول المدان باعتداءات الجنسية جيفري إبستين، قائلة إنها ليس لديها أي معلومات عن أنشطته الإجرامية، ولا تتذكر أنها التقت به أبدا.

وتبدأ إفادتها جولتين من الإدلاء بالشهادة تستمر يومين، ستشمل أيضا الرئيس الأمريكي السابق بيل كلينتون.

وتأتي الجلستان المغلقتان للإدلاء بالشهادة في مقر الإقامة الرئيسي للزوجين هيلاري وبيل كلينتون في تشاباكوا، وهي قرية هادئة تقع شمال مدينة نيويورك، بعد أشهر من التوتر والمناوشات بين الزوجين الديمقراطيين السابقين اللذين يتمتعان بالنفوذ ولجنة الرقابة في مجلس النواب التي يسيطر عليها الجمهوريون.

وستكون هذه المرة الأولى التي يُجبر فيها رئيس أمريكي سابق على الإدلاء بشهادته أمام الكونجرس.