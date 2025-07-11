وائل القباني ينصح نجم الزمالك بالرحيل

وجه وائل القباني، مدير الكرة السابق بنادي الزمالك، نصيحة لمصطفى شلبي، لاعب الفريق، بالرحيل عن القلعة البيضاء في فترة الانتقالات الصيفية الحالية من أجل تخفيف الضغط الجماهيري الذي يتعرض له.

وقال وائل القباني، في تصريحات عبر قناة «MBC مصر 2»:" نصيحتي لمصطفى شلبي أن يخرج معارا في الانتقالات الصيفية، الثقة بينه وبين جماهيره الزمالك أصبحت شبه منعدمة، وشعرت بالغضب من الهجوم العنيف الذي تعرض له بعد إهداره ركلة جزاء في نهائي كأس مصر".

أضاف القباني:" مصطفى شلبي لاعب جيد جدا ويمتلك إمكانات كبيرة، والإعارة ستكون فرصة جيدة له من أجل استعادة مستواه، ثم العودة بقوة إلى الزمالك مرة أخرى".

ويتعرض مصطفى شلبي لموجة انتقادات حادة من جانب جماهير الزمالك في ظل تذبذب مستواه مع الفريق، خاصة بعد إهداره ركلة جزاء في نهائي كأس مصر، ولولا أن نجح الفارس الأبيض في التتويج باللقب لتحمل شلبي مسئولية ضياع لقب كأس مصر.