رئيس بعثة الحج السياحي: نفرة الحجاج إلى المزدلفة ومنى تمت بنجاح ويسر

صرح مجدي شلبي ، رئيس اللجنة العليا للحج والعمرة؛ رئيس بعثة الحج السياحي ، أن عملية نفرة حجاج السياحة من عرفات إلى المزدلفة ثم منى ، تمت بنجاح وبشكل ميسر على كافة الحجاج.

وأضاف أن الجميع يعمل من أجل خدمة "ضيوف الرحمن"،مشيرا إلى أن المفتشين التابعين لبعثة الحج السياحى يعملون من أجل إزالة أي عقبات أو مشكلات قد تواجه الحجاج.

وأشار إلى عدم وجود مشكلات كبيرة " خلال موسم الحج هذا العام، لافتا إلى أن هناك تقريرا دوريا يتم إرساله إلى الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة التى تتابع بشكل مستمر أوضاع بعثة الحج السياحي.

ومن جانبه ، أوضح باسل السيسي ، نائب رئيس غرفة شركات السياحة، أن هناك ١٨ لجنة لمتابعة حجاج السياحة على مشعر منى ؛ منوها إلى أنه تم توزيع مفتشي وزارة السياحة المتواجدين بالأراضي المقدسة على ١٨ لجنة مع مكاتب "المطوفين " السعوديين لشركات السياحة ، تضم كل لجنة أربعة أفراد لمتابعة "سير اليوم " على المخيمات ، وذلك بالتعاون مع غرفة شركات السياحة.

ولفت إلى أنه ستكون هناك غرفة عمليات للحجاج : الاقتصادي والبري ، وأخرى لحجاج الأربع والخمس نجوم لتلقي أي شكاوى ترصدها اللجان المختلفة؛ مؤكدا أن هناك تواصلا مستمرا مع "مؤسسة الطوافة " السعودية لحل أى مشكلة تتعلق بالتسكين وخدمات الحجاج بالخيام.