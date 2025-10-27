 منافس مصر.. زيمبابوي يبحث عن مدرب جديد قبل أمم أفريقيا - بوابة الشروق
الإثنين 27 أكتوبر 2025 5:23 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

برأيك.. هل تنجح خطة الـ21 بندًا لترامب في إنهاء حرب غزة؟
النتـائـج تصويت

منافس مصر.. زيمبابوي يبحث عن مدرب جديد قبل أمم أفريقيا

الشروق
نشر في: الإثنين 27 أكتوبر 2025 - 5:04 م | آخر تحديث: الإثنين 27 أكتوبر 2025 - 5:05 م

فتح منتخب زيمبابوي منافس مصر في بطولة أمم إفريقيا المقبلة باب التقدم لشغل وظيفة المدير الفني بعد أيام من إقالة الألماني مايكل نيس.

وأعلن الاتحاد الزيمبابوي لكرة القدم إقالة مايكل نيس مدرب المنتخب الأول قبل انطلاق كأس أمم إفريقيا 2025 في المغرب بشهرين فقط.

ويقع منتخب زيمبابوي في المجموعة الثانية رفقة منتخبات مصر وأنجولا وجنوب إفريقيا.

وأوضح الاتحاد الزيمبابوي في بيانه أنه سيستقبل طلبات الراغبين في شغل المنصب عبر البريد الإلكتروني، تتضمن السيرة الذاتية والرخص التدريبية.

أفاد أن الحد الأدنى من المؤهلات يجب أن يكون رخصة كاف برو أو رخصة يويفا برو (أو ما يعادلها من مؤهل معترف به دوليا).


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك