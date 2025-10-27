سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

فتح منتخب زيمبابوي منافس مصر في بطولة أمم إفريقيا المقبلة باب التقدم لشغل وظيفة المدير الفني بعد أيام من إقالة الألماني مايكل نيس.

وأعلن الاتحاد الزيمبابوي لكرة القدم إقالة مايكل نيس مدرب المنتخب الأول قبل انطلاق كأس أمم إفريقيا 2025 في المغرب بشهرين فقط.

ويقع منتخب زيمبابوي في المجموعة الثانية رفقة منتخبات مصر وأنجولا وجنوب إفريقيا.

وأوضح الاتحاد الزيمبابوي في بيانه أنه سيستقبل طلبات الراغبين في شغل المنصب عبر البريد الإلكتروني، تتضمن السيرة الذاتية والرخص التدريبية.

أفاد أن الحد الأدنى من المؤهلات يجب أن يكون رخصة كاف برو أو رخصة يويفا برو (أو ما يعادلها من مؤهل معترف به دوليا).