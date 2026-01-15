نيويورك تايمز: نتنياهو طلب من ترامب تأجيل الهجوم على إيران

قال مسئول أمريكي رفيع، اليوم الخميس، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو طلب من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تأجيل أي خطط لشن هجوم عسكري أمريكي على إيران، في وقت تواصل فيه الحكومة الإيرانية مواجهة احتجاجات واسعة النطاق في أنحاء البلاد.

وأضاف المسئول أن نتنياهو تحدث مع ترامب يوم الأربعاء، وهو اليوم نفسه الذي قال فيه الرئيس الأمريكي إنه تلقى معلومات من مصادر بالغة الأهمية من الطرف الآخر تفيد بأن إيران توقفت عن قتل المحتجين ولم تمضِ قدمًا في تنفيذ الإعدامات.

وقد بدا ذلك إشارة إلى أن ترامب يتراجع عن احتمال شن هجوم أمريكي على إيران، وهو خيار كان يدرسه منذ أيام، بحسب الصحيفة.

بدورها، قالت صحيفة "جارديان" البريطانية إن السعودية وقطر وتركيا وسلطنة عُمان حثت ترامب على عدم شن ضربات جوية ضد إيران، في حملة ضغط في اللحظات الأخيرة دفعتها مخاوف من أن يؤدي أي هجوم تشنه واشنطن إلى صراع كبير ومستعصي على الحل في أنحاء الشرق الأوسط.

وأضافت الصحيفة أن تحذيرات هذه الدول من الفوضى المحتملة، بدت وكأنها ساهمت في إقناع ترامب في وقت متأخر من مساء الأربعاء بالتريث مؤقتا إزاء شن هجوم عسكري على إيران.