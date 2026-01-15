الدولار يتراجع أمام الجنيه بختام تعاملات الأسبوع

تراجع سعر الدولار أمام الجنيه في البنوك المحلية، في ختام تعاملات اليوم، مقارنة مع ما كان سجله في افتتاحية الأسبوع، بمقدار 0.9 جنيه.

وفي البنك المركزي المصري، سجل سعر صرف الجنيه أمام الدولار في نهاية معاملات اليوم الخميس 15 يناير 2026، 47.14 جنيه للشراء، و47.24 جنيه للبيع، هابطًا بمقدار 9 قروش عن تعاملات الأحد الماضي، والتي حققت 47.23 للشراء، و47.33 للبيع.

كما توقف سعر الدولار اليوم في كل من البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، والبنك التجاري الدولي، وبنك الإسكندرية، عند 47.24 للشراء، و47.34 للبيع، ليسجلوا هبوطًا من مستوى 47.15 جنيه للشراء و47.25 جنيه للبيع، في بداية الأسبوع.

أما بنك القاهرة فقد استقر سعر الدولار لديه بنهاية تعاملات اليوم عند 47.10 للشراء، و47.20 للبيع، محققًا تراجعًا بمقدار 9 قروش عن تعاملات افتتاحية الأسبوع.

كانت بيانات صادرة عن البنك المركزي المصري، في وقت سابق من الشهر، كشفت عن تحقيق احتياطي النقد الأجنبي لمصر زيادة بنحو 1.236 مليار دولار خلال شهر ديسمبر ليسجل مستوى تاريخي 51.45 مليار دولار.

كما ارتفع رصيد الذهب باحتياطيات النقد الأجنبية بنحو 914 مليون دولار خلال ديسمبر إلى 18.17 مليار دولار ليساهم بشكل رئيسي في قفزة الاحتياطيات، حسبما أوضحه البيان، إضافة إلى ارتفاع رصيد الأموال السائلة للعملات الأجنبية لأول مرة منذ 5 أشهر بنحو 327 مليون دولار إلى نحو 33.23 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2025.

وأدى تصاعد الخلاف بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول خلال الأيام الماضية، إلى إحداث توترات في أداء مؤشر الدولار العالمي هذا الأسبوع، قبل أن يعاود التعافي خلال الساعات الأخيرة، مسجلًا ‎99.4 نقطة، محققًا ارتفاعًا بنسبة 0.43% خلال الـ 24 ساعة الماضية، وذلك حتى كتابة هذه السطور.

كان الدولار الأمريكي انخفض الاثنين الماضي، بأكبر وتيرة منذ نحو ثلاثة أسابيع بعدما أصدرت وزارة العدل الأمريكية مذكرات استدعاء لمجلس محافظي بنك الاحتياطي الفيدرالي للمثول أمام هيئة محلفين كبرى، ما جدد المخاوف من التدخل السياسي في مسار السياسة النقدية.

وتراجع مؤشر "بلومبرج" للدولار الفوري 0.3% الاثنين، متجهاً لتسجيل أكبر انخفاض منذ 23 ديسمبر، بعدما كشف رئيس مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، تلقي البنك المركزي مذكرات استدعاء.