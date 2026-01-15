 تمهيدا لإعدامه.. إحالة أوراق المتهم الأول في قضية سائق أوبر حلوان للمفتي - بوابة الشروق
الخميس 15 يناير 2026 9:09 م القاهرة
تمهيدا لإعدامه.. إحالة أوراق المتهم الأول في قضية سائق أوبر حلوان للمفتي

أحمد محفوظ
نشر في: الخميس 15 يناير 2026 - 8:41 م | آخر تحديث: الخميس 15 يناير 2026 - 8:41 م

أحالت محكمة جنايات القاهرة أوراق المتهم الأول في قضية قتل سائق أوبر حلوان، وإلقاء جثمانه بمنطقة جبلية والاستيلاء على سيارته، لفضيلة مفتي الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه.

وحددت المحكمة جلسة 12 فبراير المقبل، للنطق بالحكم على المتهم الثاني.

وأحالت النيابة العامة المتهمين للمحاكمة الجنائية أمام محكمة الجنايات، في اتهامهما بقتل المجني عليه وسرقة سيارته وإلقاء جثمانه في منطقة جبلية بمدينة 15 مايو.

وتعود تفاصيل الواقعة، عندما كشفت وزارة الداخلية ملابسات واقعة تداول عدة منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية، تضمنت تغيب "سائق بإحدى شركات النقل الذكي" عقب استقلال آخر بصحبته من مدينة 15 مايو بالقاهرة لتوصيله إلى الإسكندرية.

وتبين من الفحص أنه بتاريخ 4 يناير الجاري تبلغ لقسم شرطة حلوان بالقاهرة من "عامل مقيم بدائرة قسم شرطة 15 مايو" بغياب شقيقه، عقب خروجه من مسكنه بتاريخ 30 مارس الماضي، إذ أمكن التوصل إلى أن المتغيب توجه إلى محافظة الإسكندرية صحبة "أحد الأشخاص له معلومات جنائية"- مقيم بدائرة قسم شرطة حلوان.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف باستدراجه المتغيب للإسكندرية بالسيارة خاصته، إذ تعدى عليه مما أدى إلى وفاته بقصد سرقة السيارة، واستعان بشقيقه "تم ضبطه" للتخلص من جثمان المجنى عليه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.


