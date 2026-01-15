خسر النادي الأهلي بطولة جديدة خلال الموسم الحالي، موسم 2025-2026، بعد توديع بطولة كأس عاصمة مصر من دور المجموعات.

واختتم النادي الأهلي مشواره في الموسم الحالي من بطولة كأس عاصمة مصر بالخسارة أمام ضيفه طلائع الجيش بنتيجة 1-2، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، الخميس، على ملعب السلام، ضمن منافسات الجولة السابعة والأخيرة من مرحلة دور المجموعات.

وبهذه النتيجة ودع الأهلي منافسات البطولة من دور المجموعات، بعدما تجمد رصيده عند النقطة السادسة في المركز السادس وقبل الأخير في المجموعة الأولى، فيما عزز طلائع الجيش صدارته ووصل للنقطة 13.

وتعد بطولة كأس عاصمة مصر ثاني بطولة يخسرها الأهلي رسميًا، في الموسم الحالي، بعد توديع بطولة كأس مصر من دور الـ32 بالخسارة أمام المصرية للاتصالات بنتيجة 2-1، يوم 27 ديسمبر الماضي.

وكان الأهلي حقق بطولة السوبر في بداية الموسم، بعد الفوز على الزمالك 2-0 في النهائي، وتتبقى له بطولتي الدوري المصري الممتاز، ودوري أبطال إفريقيا.