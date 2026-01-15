مصرع 3 أشخاص من أسرة واحدة بسبب تسرب غاز داخل مسكنهم في سوهاج

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

لفظ 3 أشخاص من أسرة واحدة مصرعهم؛ إثر حدوث تسرب غاز داخل شقة سكنية في قرية السمطا بمركز البلينا بمحافظة سوهاج.

كان اللواء حسن عبدالعزيز مدير أمن سوهاج، تلقى إخطارا يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث تسرب غاز داخل إحدى الشقق السكنية بقرية السمطا بمركز البلينا، ووجود حالات وفاة.

انتقلت الجهات المعنية إلى موقع البلاغ، وتبين وفاة 3 أشخاص اختناقا نتيجة تسرب الغاز، وعدم وجود أي مصابين.

بالفحص، تبين أن المتوفين هم كلا: "عبدالعزيز ع س" 38 عاما، يعمل بالخارج، حاصل على كلية دراسات إسلامية، وزوجته "أسماء م م" 25 عاما، وابنتهما الطفلة "مريم" تبلغ من العمر عاما ونصف، وجرى نقل الجثامين إلى مشرحة مستشفى برديس بواسطة سيارتي إسعاف، ووضعهم تحت تصرف جهات التحقيق، التي أخطرت لمباشرة التحقيقات.