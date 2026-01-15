الساعى وبامبو يقودان المصرى أمام الزمالك بكأس عاصمة مصر 

أعلن الجهاز الفنى للفريق الأول للكرة بالنادى المصرى بقيادة نبيل الكوكى عن تشكيل فريقه لمواجهة فريق الزمالك بالجولة السابعة والاخيرة من كأس عاصمة مصر المقرر اقامتها فى الثامنه مساءاً على ستاد الجيش ببرج العرب.

وجاء التشكيل على النحو التالى:

محمود حمدى لحراسة المرمى، عبد الوهاب نادر ، محمد هاشم ، أحمد أيمن منصور ، عمرو سعداوى ، بونور موجيشا ، حسن على ، كريم بامبو ، عمر الساعى ، زياد فرج ، أحمد شرف

قائمة البدلاء : عصام ثروت ، كريم العراقى ، أحمد علي عامر ، محمود حمادة ، باهر المحمدى ، محمد الشامى ، منذر طمين ، عبد الرحيم دغموم ، أحمد القرموطى .