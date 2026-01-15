174 شاحنة مساعدات متنوعة تغادر من معبر رفح البري لدعم جهود إغاثة غزة

غادرت 174 شاحنة مساعدات متنوعة، اليوم الخميس، من بوابة جانبية عند معبر رفح البري نحو معبر كرم أبو سالم؛ للقيام بأعمال الفحص والتسليم للجهات الفلسطينية الإغاثية.

وقال مصدر مسئول عند معبر رفح البري لـ "الشروق"، إن الشاحنات حملت أصنافا متنوعة من المساعدات، منها السلال الغذائية والخيام والمواد الطبية والمواد البترولية والملابس الشتوية والأغطية، وهي مقدمة من عدة مؤسسات مصرية وعربية ودولية تحت إشراف الهلال الأحمر المصري.

وشملت الشاحنات 42 شاحنة من منظمات الأمم المتحدة (UN)، و54 شاحنة مرسلة للمخيم المصري، و52 شاحنة من الهلال الأحمر المصري، و14 شاحنة من دولة قطر، بالإضافة إلى 6 شاحنات غاز و6 شاحنات سولار.

وأوضح المصدر، أن إجمالي عدد الشاحنات التي دخلت من معبر رفح إلى معبر كرم أبو سالم منذ 27 يوليو الماضي وحتى أمس الأربعاء بلغ 22.975 شاحنة مساعدات إنسانية وإغاثية لصالح سكان قطاع غزة، بإجمالي حمولة تُقدر بنحو 350 ألف طن، فيما بلغ إجمالي عدد شاحنات المواد البترولية 769 شاحنة منذ بدء الأزمة، محملة بأكثر من 230 ألف طن من السولار والغاز والبنزين اللازم لتشغيل المستشفيات والأفران في القطاع.

وبحسب إحصائية سابقة، فإنه منذ 7 أكتوبر 2023 تم إدخال 37412 شاحنة مساعدات متنوعة من معبر رفح البري، و28.584 طن من الغاز، و60.345 طن من السولار، و1.266 طن من البنزين، وذلك في الفترة قبل توقف دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة من الجانب المصري في 27 مارس الماضي.