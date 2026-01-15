 فيلم وندرلاند يفتتح العروض السينمائية لعام 2026 بالمركز الثقافي الكوري - بوابة الشروق
فيلم وندرلاند يفتتح العروض السينمائية لعام 2026 بالمركز الثقافي الكوري

نسمة يوسف
نشر في: الخميس 15 يناير 2026 - 4:23 م | آخر تحديث: الخميس 15 يناير 2026 - 4:23 م

افتتح المركز الثقافي الكوري، في أولى فعالياته للعام الجديد، عرضًا خاصًا للفيلم الكوري "وندرلاند"، ضمن أنشطته الهادفة إلى التعريف بالسينما الكورية المعاصرة وتعزيز التبادل الثقافي بين كوريا الجنوبية ومصر.

وفي كلمته الترحيبية، أكد مدير المركز الثقافي الكوري، أوه سونج هو، أن الأفلام تُعد وسيلة ممتعة ومحببة للجمهور للتعرّف على الثقافة الكورية. كما أوضح أن مشاهدة الأفلام الكورية تتيح كذلك الفرصة لتعلم اللغة الكورية، معتبرًا أن كل فيلم هو بمثابة رحلة إلى كوريا.

وينتمي فيلم وندرلاند، الذي أُنتج عام 2024، إلى فئة الخيال العلمي والدراما، ويدور في عالم مستقبلي تتيح فيه تقنية رقمية متقدّمة للناس التواصل افتراضيًا مع أحبائهم الذين فقدوهم أو ابتعدوا عنهم. ومن خلال مجموعة من القصص المتقاطعة، يستعرض الفيلم مشاعر الفقد والحنين، ويطرح تساؤلات إنسانية عميقة حول الذاكرة والحب وحدود الاعتماد على التكنولوجيا.

ويأتي هذا العرض ضمن برنامج ثقافي أسبوعي يُقدّمه المركز للجمهور المصري بعنوان "كوريا فليكس"، يُقام يوم الخميس من كل أسبوع، ويتيح مساحة للتفاعل مع قضايا إنسانية مشتركة عبر الفن السابع.

ويتضمن برنامج العام الحالي مجموعة من أحدث الإنتاجات السينمائية الكورية، ويمكن للجمهور متابعة العروض الأسبوعية عبر موقع المركز وصفحاته الرسمية على وسائل التواصل الاجتماعي.


