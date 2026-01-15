مصادر للقاهرة الإخبارية: بدء اجتماعات أعضاء لجنة إدارة غزة في القاهرة تمهيدا لدخول القطاع

أفادت مصادر لقناة القاهرة الإخبارية، بوصول جميع أعضاء اللجنة الوطنية الفلسطينية لإدارة قطاع غزة إلى مصر.

وأكدت المصادر، في حديث للقناة، بدء اجتماعات اللجنة تمهيدًا لدخولها إلى قطاع غزة.

وجاء وصول أعضاء اللجنة بعد إعلان المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف بدء المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار، وما توافق عليه اجتماع الفصائل الفلسطينية بالقاهرة أمس.

وأمس الأربعاء، رحب الوسطاء، مصر وقطر وتركيا، باكتمال تشكيل لجنة التكنوقراط الفلسطينية لإدارة قطاع غزة، برئاسة الدكتور علي عبد الحميد شعث، فى خطوة تعد تطورًا هامًا من شأنه الإسهام في تعزيز الجهود الرامية إلى ترسيخ الاستقرار وتحسين الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة.

وأعرب الوسطاء، في بيان مشترك، عن أملهم في أن يمهّد تشكيل اللجنة الطريق لتنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وفق الخطة التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، بما يسهم في تثبيت التهدئة ومنع تجدد التصعيد.

وشدد الوسطاء على ضرورة التزام جميع الأطراف بتنفيذ الاتفاق كاملًا، وصولًا إلى تحقيق سلام مستدام، وتهيئة الظروف الملائمة لإعادة إعمار قطاع غزة، بما يلبي تطلعات الشعب الفلسطيني في الأمن والاستقرار والحياة الكريمة.