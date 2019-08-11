نادال يواجه ميدفيديف على اللقب في مونتريال بعد إصابة مونفيس

رفائيل نادال خلال مباراة في بطولة كأس روجرز للتنس في مونتريال يوم 9 أغسطس آب 2019. صورة لرويترز من يو.إس.إيه توداي سبورتس.

سيلعب رفائيل نادال مع الروسي دانييل ميدفيديف على لقب كأس روجرز للتنس في مونتريال يوم الأحد بعدما انسحب الفرنسي جايل مونفيس من مباراته في قبل النهائي أمام المصنف الأول الإسباني يوم السبت.

وتفوق ميدفيديف على كارين ختشانوف في أول مواجهة روسية خالصة في قبل نهائي البطولة قبل أن يعلن مونفيس أنه غير قادر على مواجهة نادال بعدما تعرض لإصابة في كاحله الأيسر خلال الفوز على روبرتو باوتيستا أجوت في دور الثمانية.

وفاز ميدفيديف المصنف الثامن 6-1 و7-6 على ختشانوف وسيصبح يوم الاثنين أعلى لاعب روسي في تصنيف المحترفين لكنه يشعر أنه كان بوسعه حسم اللقاء بشكل أسرع.

وقال ميدفيديف البالغ عمره 23 عاما لإذاعة رابطة لاعبي التنس ”لعبت بشكل رائع لكن حصلت على فرصتين مبكرتين لحسم المباراة“.

وأضاف ”كنت أثق في نفسي لكن ارتكبت بعض الأخطاء لم يكن من المفترض أن أفعلها“.

وفقد ميدفيديف فرصتين للاستفادة من أفضلية كسر إرسال منافسه في المجموعة الثانية ومنها مرة عند تقدمه 5-4 وامتلاك ضربات إرسال كانت كافية للفوز بالمباراة.

كما أن ميدفيديف لم يكن سعيدا بعدما تقدم 2-1 في الشوط الفاصل ثم سجل ختشانوف أربع نقاط متتالية.

لكن ميدفيديف، الذي لم يخسر أي مجموعة في البطولة، قاتل وتعادل 4-4 ونجح في الفوز بالمباراة في النهاية.

واحتاج مونفيس إلى شوط فاصل قبل الفوز على باوتيستا أجوت في المجموعة الثالثة من مباراة دور الثمانية التي أقيمت على يومين بسبب الأمطار.

وفاز مونفيس 6-4 و3-6 و7-6 لكن إصابة في الكاحل أجبرته على الانسحاب بعد ساعتين من الانتصار وقبل مواجهة نادال في قبل النهائي.

وبدأ مونفيس يعاني من إصابة في الكاحل خلال المجموعة الثانية لكن الطبيب سمح له بمواصلة اللعب.

وفاز باوتيستا أجوت بالمجموعة الثانية بسهولة قبل أن يتقدم مونفيس 5-صفر في الشوط الفاصل بالمجموعة الأخيرة ثم يفوز في النهاية بضربة أمامية رائعة بعد أكثر من ساعتين من اللعب.