آرثر فيلس يهزم روبليف ويفوز ببطولة برشلونة المفتوحة للتنس

واصل الفرنسي آرثر فيلس تألقه منذ عودته للمنافسات بعد ​غياب دام ثمانية أشهر بسبب الإصابة، ليتغلب على الروسي أندريه ‌روبليف 6-2 و7-6 في نهائي بطولة برشلونة المفتوحة للتنس، محققا لقبه الأول منذ 2024.

وعاد فيلس، الذي عانى من كسر إجهادي في أسفل الظهر العام الماضي، للملاعب في فبراير ​الماضي ووصل إلى نهائي بطولة قطر المفتوحة وقبل نهائي بطولة ​ميامي المفتوحة، قبل أن يفوز بلقبه الرابع في بطولات اتحاد لاعبي ⁠التنس المحترفين اليوم الأحد، ولقبه الثالث على الملاعب الرملية، مع اقتراب ​موعد بطولة فرنسا المفتوحة بعد شهر واحد.

وقال فيلس في حفل تسليم الجوائز "كانت (بضعة) أشهر ​صعبة، إذ كنت أعاني من الإصابة... لكننا عدنا إلى الملعب وفزنا بالكأس، لذا أنا سعيد جدا بذلك".

في الشوط الأول، لعب الفرنسي ضربتين تجاوزتا الخط الخلفي، مما منح روبليف فرصة ​لكسر إرساله. لكن فيلس بذل جهدا كبيرا لتعويض تأخره في النتيجة، ورد ​الكسر في الشوط الرابع لتصبح النتيجة 2-2.

وواجه روبليف صعوبة في مواكبة فيلس، الذي أصبح ‌أكثر ⁠دقة في رد الإرسال بالضربة الخلفية، إذ سدد على جانبي الملعب ورد الإرسال بضربات قوية ليفوز بالمجموعة الأولى في 31 دقيقة فقط.

وفاز فيلس بسبعة أشواط متتالية قبل أن يتمكن روبليف من الحفاظ على إرساله ليجعل النتيجة 1-1 في ​المجموعة الثانية. ودافع ​روبليف (28 عاما) عن ⁠سبع نقاط للكسر ليفرض سيطرته في الشوط الرابع الذي استمر 13 دقيقة ويحافظ على التعادل 2-2.

وتفوق فيلس على روبليف ​بإسقاطة بالضربة الخلفية ليكسر إرسال منافسه ويتقدم 4-2. لكن ​عندما كان ⁠متقدما 5-3 ويرسل لحسم البطولة، ارتكب المصنف رقم 30 عالميا ثلاثة أخطاء متتالية ليهدي روبليف كسر الإرسال.

ثم أنقذ روبليف ثلاث نقاط للمباراة ليحافظ على إرساله ويتعادل ⁠5-5، ​وكسر إرسال فيلس ليتقدم 6-5، لكن فيلس ​رد الكسر في الشوط التالي مباشرة ليفرض شوطا فاصلا، فاز فيه 7-2.

وقال روبليف للاعب الفرنسي "طريقة لعبك ​مذهلة... لقد أثبت أنك أحد أفضل اللاعبين في الجولة".