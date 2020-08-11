تايوان تبلغ واشنطن بأن الصين يمكن أن تحولها إلى هونج كونج أخرى

قال وزير الخارجية التايواني، جوزيف وو، لوزير الصحة الأمريكي أليكس عازار، الذي يزور تايوان، إن الصين تفرض ضغوطا ويمكن أن تحول تايوان إلى هونج كونج أخرى.

وأضاف وو، أن الحياة في تايوان أصبحت صعبة بشكل متزايد "حيث تستمر الصين في فرض ضغوط على تايوان لقبول شروطها السياسية، وهي الشروط التي ستحول تايوان إلى هونج كونج التالية".

وتواجه الصين انتقادات دولية بعد أن فرضت قانونا جديدا للأمن الوطني على هونج كونج، يُنظر إليه على نطاق واسع على أنه ينهي الاتفاقية التي أعطت الإقليم حريات إضافية حتى عام 2047، وهو جزء من شروط إعادة بريطانيا المستعمرة إلى الصين في عام 1997.

وأثارت زيارة عازار، وهي أعلى زيارة يقوم بها مسؤول حكومي أمريكي إلى تايوان منذ عام 1979 ، غضب الصين التي تعتبر الجزيرة جزءا من أراضيها.