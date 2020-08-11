غلق لجان انتخابات مجلس الشيوخ حتى اليوم الثاني من التصويت

انتهى اليوم الأول من تصويت المصريين بالداخل في انتخابات مجلس الشيوخ في تمام التاسعة مساء اليوم الثلاثاء، عقب انتهاء آخر ناخب متواجد داخل المقر الانتخابي من الإدلاء بصوته.

وقام القضاة المشرفون على انتخابات مجلس الشيوخ، (البالغ عددهم 18 ألف قاض رئيسي واحتياطي)، بغلق الصناديق بالأقفال البلاستيكية المكودة وتحرير محضر الغلق متضمنًا الحصر العددي لمن أدلوا بأصواتهم وفقًا لكشوف الناخبين بكل لجنة، ثم غلق الصندوق المتضمن لتلك المحاضر والأدوات المختلفة المستخدمة في العملية الانتخابية وتشميع غرفة اللجنة الفرعية عقب تأكد المشرف القضائي من تأمين منافذ وباب اللجنة وغلقها، ثم تشميع بابها، وسط تأمين قوات الأمن.

وانطلق اليوم الأول من تصويت المصريين في الداخل صباح اليوم الثلاثاء في تمام التاسعة صباحا، تخلله ساعة للراحة من الثالثة وحتى الرابعة عصرا، حيث يحق لنحو 63 مليون مواطن التصويت من المسجلين في قاعدة بيانات الناخبين أمام 27 لجنة عامة (تمثل المحافظات المختلفة) تضم 14 ألفًا و92 لجنة فرعية، تجرى تحت إشراف قضائي كامل ومعاونة 120 ألف موظف.

ومن المقرر استئناف عملية التصويت غدا الأربعاء في ثاني أيام التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، ويسبق ذلك عملية تطهير وتعقيم المقار الانتخابية ضمن الإجراءات الاحترازية المقررة من الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض في ظل انتشار فيروس كورونا.

ويستهل القضاة المشرفون على الانتخابات بفض الشمع عن الأبواب وتحرير محضر الفتح وتسجيل أكواد الأقفال ومضاهاتها بمحضر الغلق، ثم بدء عملية استقبال الناخبين على مدار اليوم.

ويتابع انتخابات الشيوخ 163 مؤسسة إعلامية دولية بجانب المؤسسات المحلية بمختلف أشكالها المسموعة والمرئية والمقروءة وكذا الإلكترونية، بالإضافة إلى عشرات من منظمات المجتمع المدني الدولية والمحلية، والجامعة العربية وفق بروتوكولات أبرمت مع الهيئة الوطنية للانتخابات.

ويتنافس في انتخابات مجلس الشيوخ – وفقًا للقائمة النهائية للمرشحين – 787 مرشحًا بنظامي الفردي والقائمة موزعة على 27 محافظة.

وفي ظل انتشار فيروس كورونا المستجد، اتخذت الهيئة الوطنية للانتخابات تدابير احترازية ووقائية لضمان عدم انتشار المرض جراء تجمعات المواطنين أمام وداخل المقار الانتخابية، ومنها إلزامية ارتداء الكمامات الطبية على كافة أطراف العملية الانتخابية، وتوفير الكمامات لجميع رؤساء اللجان الفرعية والأمناء وكذا الناخبين الذين لا يحملونها، كما وفرت قفازات يدوية لاستخدامها في حمل القلم، وكحول لتعقيم الأيادي، وجميع هذه المستلزمات تم تسلميها للقضاة مع الأوراق الانتخابية.