إقبال متوسط في «الخليل آغا» بباب الشعرية مع بدء التصويت

يتوافد عدد متوسط من الناخبين، للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس الشيوخ، بمدرسة الخليل آغا الثانوية، مع الساعات الأولى لبداية التصويت.

ويجري ذلك وسط حالة من التشديدات الأمنية لتأمين اللجان في حي باب الشعرية وحي الجمالية، بالإضافة للالتزام بالاجراءات الاحترازية في لجنة الخليل آغا، حيث وزعت مجموعة شباب متطوعين لتنظيم الانتخابات، كمامات وزجاجات مياه معدنية على الناخبين قبل دخول اللجان.

كما يساهم مجموعة من المتطوعين بتعريف الناخبين بلجانهم الانتخابية لسهولة وسرعة العملية الانتخابية.

وفتحت اللجان أبوابها أمام الناخبين في مدرسة الشعراني، ومدرسة أمير الجيوش الثانوية بنات، ومدرسة رمسيس التجريبية المشتركة، ومدرسة الحسين الابتدائية المشتركة، ومدرسة الفردوس، والإمام على بالدراسة في الساعة التاسعة، وسط تواجد مجموعة من ائتلاف شباب حزب مستقبل وطن، المتطوعين لتنظيم العملية الانتخابية.

ويخوض السباق على مقاعد مجلس الشورى المصري في محافظة القاهرة، 98 مرشحا، ما بين قائمة وفردي، على مستوى الجمهورية 787 مرشحا، حسبما أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات.