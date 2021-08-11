الجزائر: عقوبات المتورطين في حرائق الغابات قد تصل إلى الإعدام

أكد النائب العام بمجلس قضاء ولاية تيزي وزو الجزائرية عبد القادر عمروش، بأن عقوبات المتورطين في حرائق الغابات قد تصل إلى الإعدام، وذلك حسبما نشره موقع جريدة «النهار» الجزائري، مساء اليوم الأربعاء.



وكان وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية بالجزائر كمال بلجود، قد صرح بأن «أيادٍ إجرامية» وراء الحرائق التي نشبت يوم الاثنين بولاية بتيزي وزو، مطمئنا بأنه سيتم تعويض المتضررين.



وارتفعت حصيلة ضحايا حرائق الغابات المتواصلة في الجزائر اليوم الأربعاء، إلى 65 قتيلًا بينهم 28 عسكريًا و37 مدنيا، أغلبهم بمحافظة تيزي وزو.



وبحسب التلفزيون الرسمي يتواجد 12 عسكريا في حالة حرجة بالمستشفى، يتلقون العلاج.



وأعلنت الرئاسة الجزائرية في بيان، أنه على أثر استشهاد عدد من المواطنين المدنيين والعسكريين، جراء الحرائق التي اجتاحت بعض ولايات الوطن، قرّر الرئيس عبد المجيد تبون، إعلان حداد وطني ثلاثة أيام اعتبارا من يوم غد.