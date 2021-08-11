 إصابة 11 شخصا في انقلاب ميكروباص بطريق سوهاج - سفاجا - بوابة الشروق
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إصابة 11 شخصا في انقلاب ميكروباص بطريق سوهاج - سفاجا

محمد عبد المجيد
نشر في: الأربعاء 11 أغسطس 2021 - 9:00 م | آخر تحديث: الأربعاء 11 أغسطس 2021 - 9:00 م

أصيب 11 شخصا بإصابات وكسور مختلفة، اليوم الأربعاء؛ إثر انقلاب ميكروباص على الطريق الصحراوي الشرقي بسوهاج.

وتلقى اللواء محمد شرباش، مدير أمن سوهاج، بلاغًا بالحادث، وانتقل اللواء محمد زين مدير المباحث لمحل الواقعة، وتبين أن سيارة ميكروباص في اتجاه قنا اختلت عجلة القيادة في يد قائدها بسبب السرعة الزائدة مما نتج عنه انقلاب السيارة على جانب الطريق.

وأصيب في الحادث كل من "إبراهيم. م. س" ٢٠ سنة، و"عماد. ر. ع" ٢٢سنة، و"مختار. ج. س" ٢٢سنة، و"حسن. ع. ق" 30 سنة، و"حسين. ع. ق" 30 سنة، و"أحمد. ج. ح" 7 سنوات، و"محمد. ح. ح" 12 سنة، و"إسماعيل. ح. ا" ٢٤سنة، و"هاني. س. ف" 22 سنة، و"هيلانة. ع. ق" 15 سنة، و"أسامة. ع" ٢١ سنة.

وجرى نقل المصابين إلى مستشفيي سوهاج العام والجامعي، وتولت النيابة التحقيق.


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