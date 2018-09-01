أونروا تعلن تلقيها تبرعا ماليا من ألمانيا بمبلغ 28 مليون يورو

أعلنت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" اليوم الخميس، عن تلقيها تبرعا ماليا من ألمانيا بمبلغ 28 مليون يورو.

وقالت أونروا، في بيان صحفي، إنها وقعت اتفاقيتين بشأن التمويل الألماني من خلال بنك التنمية الألماني وذلك لدعم التحول الرقمي لبرامج الوكالة التعليمية والصحية، بالإضافة إلى تداخلات تحسين المخيمات في غزة والأردن.

وأوضحت أنه سيتم تقديم 13 مليون يورو لدعم رقمنة برامج الأونروا الصحية والتعليمية بهدف تحسين سبل الوصول إلى الخدمات الصحية والتعليمية للاجئي فلسطين ورفع جودتها وتقديم خدمات صحية وتعليمية أكثر كفاءة.

ويشمل المشروع تمويل تنفيذ نظام جديد لمعلومات الإدارة الصحية ووضع نظام لإدارة التعلم عبر الإنترنت على نطاق الوكالة لطلاب التعليم الأساسي.

وأضاف البيان أن هذا المبلغ سيساهم في توسيع نطاق الوصول إلى الإنترنت لطلاب لاجئي فلسطين في مدارس الأونروا في الأردن وغزة.

بالإضافة إلى ذلك، يتم تقديم 15 مليون يورو لدعم بناء وتوسيع وإعادة تأهيل البنية التحتية الاجتماعية والاقتصادية والبيئية في مخيم خان يونس ومخيمات دير البلح في قطاع غزة، وكذلك في مخيمي جرش وماركا في الأردن.

وفي غزة، ستشهد هذه المرحلة من البرنامج الإقليمي لتحسين الظروف المعيشية للاجئي فلسطين في المخيمات تشييد مبان جديدة لإعادة إيواء العائلات لتحسين ظروفها المعيشية.

أما في الأردن، سيتم تنفيذ العديد من تداخلات تحسين المخيمات بما يتماشى مع أولويات المجتمع، بالإضافة إلى بناء وإعادة تأهيل مدرستين تابعتين للأونروا.

وبحسب البيان ،تعد ألمانيا ثاني أكبر مانح ثنائي للأونروا، حيث تبرعت بمبلغ 150 مليون يورو في عام 2021، لدعمها في مواصلة تقديم خدماتها الأساسية للاجئي فلسطين وتحسين ظروفهم المعيشية.