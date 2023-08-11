إصابة شابين في حادث تصادم أتوبيس وسيارة ميكروباص بالشرقية

أصيب شابان بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد؛ إثر وقوع حادث تصادم بين أتوبيس وسيارة ميكروباص في طريق بلبيس - أبو حماد بمركز أبو حماد بمحافظة الشرقية.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارًا يفيد بورود إشارة من مستشفى أبو حماد المركزي بوصول كلٍ من: إبراهيم م م، 29 سنة، مقيم بقرية القطاوية بمركز أبو حماد، مصابًا بخلع بالكتف الأيمن، وأحمد م ق، 31 سنة، مقيم بقرية الشيخ جبيل بمركز أبو حماد، مصابًا بسحجات وكدمات بأنحاء متفرقة بالجسد.

تبين حدوث إصابة المصابين إثر وقوع حادث تصادم بين أتوبيس وسيارة ميكروباص بطريق بلبيس - أبو حماد بمركز أبو حماد، وتم تقديم الإسعافات اللازمة للمصابين ورفع آثار الحادث من الطريق وتسيير الحركة المرورية.