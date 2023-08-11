اعتقال مرشح قبل انتخابات سلوفاكيا المبكرة يثير أزمة

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احتجزت الشرطة الجنائية الوطنية السلوفاكية، قائد الشرطة السابق والمرشح للانتخابات تيبور جاسبار بشكل مؤقت في مداهمة، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السلوفاكية "تي إيه إس آر"، اليوم الجمعة.

وكان جاسبار، قد اتهم بالفساد قبل أقل من شهرين من موعد الانتخابات البرلمانية المبكرة في سلوفاكيا.

وأثار الاعتقال أزمة في تلك الدولة الواقعة في وسط أوروبا.

وترشح جاسبر -61 عاما- لمنصب بارز على قائمة حزب "سمير" السلوفاكي الاشتراكي الديمقراطي المعارض، لرئيس الوزراء السابق المثير للجدل روبرت فيكو.

وقال فيكو إنه كان "هجوما على أقوى حزب معارض" ، تم تنفيذه بمباركة الرئيسة زوزانا تشابوتوفا ، على غرار "أساليب بينوشيه".

وتولى أوجستو بينوشيه ديكتاتور تشيلي اليميني رئاسة بلاده من عام 1973 إلى عام 1990 وكان معروفا بنظامه القمعي.

ورفض متحدث باسم الرئيسة تلك الاتهامات، قائلا: "الادعاء بأن الرئيسة كانت على علم مسبق أو أعطت موافقتها على أي إجراء للشرطة هو كذبة شائنة أخرى من روبرت فيكو".

ولم يكشف الادعاء العام عن مزيد من تفاصيل التحقيقات، بسبب الإجراءات الجارية.

وسيتم إجراء الانتخابات في البلاد في 30 سبتمبر.