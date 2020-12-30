تنفيذ فعاليات مشروع الحدائق والمتنزهات الرياضية بمدينة المنصورة

نفذت مديرية الشباب والرياضة بالدقهلية، ممثلة في الإدارة العامة للرياضة، بالتنسيق مع الإدارة المركزية للبرامج والتنمية الرياضية بوزارة الشباب والرياضة، اليوم الجمعة، فعاليات مهرجان مشروع الحدائق والمتنزهات الرياضية بالحديقة العامة بشارع الجيش بمدينة المنصورة.

جرى تنفيذ فعاليات المشروع اليوم برياضة المشي والجري، وإجراء تمرينات لياقة بدنية في الهواء الطلق، بمشاركة عدد كبير من الجنسين، بجميع الفئات العمرية المختلفة.

وأكد المشاركون أن هذا المشروع ساعدهم على ممارسة الرياضة، وأثر على لياقتهم البدنية وعودة النشاط والصحة العامة لهم بعد ممارستهم الرياضة في الأماكن المفتوحة.

يقوم بالتدريب في هذا المشروع متخصصين من الإدارة العامة للرياضة منذ بداية المشروع، كل يوم جمعة من كل أسبوع، بأحد الحدائق والمتنزهات الموجودة بمدينة المنصورة، مع تنفيذ مهرجان ختامي فى نهاية كل شهر وتوزيع الجوائز على المشاركين في المشروع في ضوء تحقيق رؤية الوزارة نحو جعل الرياضة أسلوب حياة، ودعوة المواطنين لممارسة الرياضة لما لها من أثار إيجابية عديدة على صحة الفرد.

وصرحت الدكتورة منى عثمان، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية، أن المشروع يأتي كوسيلة هادفة وفعالة نحو تحقيق الممارسة الرياضية وتحسين صحة المواطنين، وجعل الرياضة أسلوب حياة.

وأشارت إلى أن المشروع يستهدف نشر ثقافة الرياضة لجميع المراحل العمرية، وذلك لتحقيق أكبر مشاركة للنشاط الرياضي، مؤكدة أن البرنامج يلقى نجاحا كبيرا، ويقوم به متخصصون على أعلى مستوى من الكفاءة من الإدارة العامة للرياضة بمديرية الشباب والرياضة بالدقهلية.