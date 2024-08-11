المستشار الألماني يبلغ نتنياهو أن الوقت حان لإتمام اتفاق التبادل ووقف إطلاق النار في غزة

أجرى المستشار الألماني أولاف شولتس، اليوم الأحد، اتصالًا هاتفيًا مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وبحسب بيان صادر عن الحكومة الألمانية، عبر موقعها الرسمي، شدد شولتس، على أن الحكومة الألمانية تدين بشدة تهديدات إيران وحزب الله وآخرين لأمن إسرائيل ومواطنيها.

وأعرب عن قلقه البالغ إزاء خطر اندلاع تصعيد إقليمي في منطقة الشرق الأوسط، مشددًا على أهمية كسر دوامة العنف الانتقامي، وتقليل التوترات، والعمل بشكل بناء من أجل وقف التصعيد.

وأبلغ المستشار الألماني نتنياهو، بأن «الوقت قد حان لوضع اللمسات الأخيرة على الاتفاق الخاص بإطلاق سراح الرهائن ووقف إطلاق النار في غزة».

وأشار إلى «تحقيق العديد من الأهداف العسكرية في الحرب ضد حماس»، قائلا: «الخسائر في صفوف المدنيين والمعاناة الإنسانية في قطاع غزة هائلة».

وأكد خلال الاتصال أن «إنهاء الحرب في غزة سيكون خطوة حاسمة نحو وقف التصعيد الإقليمي».