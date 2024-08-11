 شعبة الأجهزة الكهربائية: الإقبال الكبير على شراء المراوح والمبردات والتكييفات أدى لارتفاع أسعارها - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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شعبة الأجهزة الكهربائية: الإقبال الكبير على شراء المراوح والمبردات والتكييفات أدى لارتفاع أسعارها


نشر في: الأحد 11 أغسطس 2024 - 11:48 م | آخر تحديث: الأحد 11 أغسطس 2024 - 11:48 م

قال جورج سدرة رئيس شعبة الأجهة الكهربائية، إنّ هناك إقبالًا كبيرًا على شراء المراوح والمبردات والتكييفات ما أدى لارتفاع أسعارها في الفترة القليلة الماضية.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج «على مسئوليتي» على قناة «صدى البلد»، مساء الأحد، أنّ نسبة تصنيع التكييف في مصر تبلغ 60%، فيما يتم استيراد بعض المكونات من الخارج.

وأكد أن السوق سوف ينضبط في الفترة المقبلة ما لم يحدث تعديل آخر في سعر الصرف.

وأشار إلى أن الأزمة الاقتصادية في 2023، لها توابع في العامين سواء الحالي أو المقبل، موضحا أن جائحة كورونا وأسبابا أخرى سياسية واقتصادية أثرت على الأسعار.

ونوه بأن هناك مصانع بدأت إنتاج الأجهزة الكهربائية ولكن بطاقة إنتاجية محدودة بعدما حصلت على الرخصة الذهبية والبداية بسخان وبوتاجاز وخط الإنتاج يكتمل مع نهاية العام.

 


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