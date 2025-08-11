فيديو متداول لابنة أنس الشريف قبل اغتياله ترفض فيه التهجير: إحنا مش طالعين

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يجمع الصحفي أنس الشريف، مع ابنته شام، وذلك قبل اغتياله في قصف إسرائيلي على خيمة للصحفيين قرب مستشفى الشفاء في مدينة غزة.

ونشر المركز الفلسطيني للإعلام مقطع الفيديو الذي أكد فيه الشريف صموده في غزة وعدم تفكيره بالسفر إلى الخارج، رغم تهديدات الاحتلال المتكررة باغتياله.

وقال الصحفي الراحل مخاطبًا ابنته: «ترامب بيقول إنو بدو يطلعنا من غزة، إنتي بدك نطلع من غزة؟»، لترد عليه شام: «لا بضلني في غزة».

وبسؤالها عن سبب رغبتها في البقاء داخل القطاع، أوضحت الصغيرة أنها «تحب غزة» ولا ترغب في مغادرتها.

وأضافت: «أنا بضلني في الدار هذه، مش طالعة بالمرة.. إحنا مش طالعين، صامدين هان».

فيديو سابق للصحفي الشهيد أنس الشريف مع ابنته يؤكد فيه صموده في غزة وعدم تفكيره بالسفر إلى الخارج رغم تهديدات الاحتلال المتكررة باغتياله pic.twitter.com/HQ3q2aHIPo — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) August 11, 2025

واغتال جيش الاحتلال الإسرائيلي في وقت متأخر من مساء الأحد، مراسلي الجزيرة أنس الشريف ومحمد قريقع، بعدما استهدف خيمة للصحفيين قرب مستشفى الشفاء في مدينة غزة.

وفي بيان نشره بعد الغارة، أقر جيش الاحتلال الإسرائيلي باستهداف «الشريف» ووصفه بأنه «إرهابي تنكر بزي صحفي في قناة الجزيرة».

وادعى جيش الاحتلال بأن أنس الشريف، كان قائد خلية في حركة حماس، وروّج لإطلاق الصواريخ على إسرائيل.

وتعرض الشهيد في الآونة الأخيرة لحملة تحريض إسرائيلية واسعة؛ بسبب تغطيته صور العدوان والتجويع في قطاع غزة.

وكان الشريف قد نفى سابقاً، في بيان نشره عبر منصة «إكس» في يوليو الماضي، أي ارتباط له بأي توجهات سياسية، مؤكداً أنه يعمل كصحفي مهمته نقل الحقيقة كما هي على الأرض، دون أي تحيز.

وقال مستنكرا حملات التهديد والتحريض ضده من الجيش الإسرائيلي إن «قول الحقيقة في وقت تعاني فيه غزة من مجاعة قاتلة، أصبح بنظر الاحتلال تهديدا».