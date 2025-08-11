وزير الزراعة ومحافظ البحيرة يشهدان فعاليات مؤتمر النبضات الرنينية الحيوية لمكافحة الآفات الزراعية

شهد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، اليوم الاثنين بمدينة وادي النطرون، انطلاق فعاليات المؤتمر الزراعي "تقنية النبضات الرنينية الحيوية الخضراء في كشف ومكافحة الآفات الزراعية"، والذي تستضيفه محافظة البحيرة.

جاء ذلك بحضور اللواء محمد السيد صالح نائب رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء أركان حرب محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، والدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط، ورؤساء لجنتي الزراعة بمجلسي النواب والشيوخ، إلى جانب نخبة من كبار العلماء والباحثين والمختصين، ورؤساء المراكز البحثية، وممثلي شركة "ميكرز" المنظمة للمؤتمر، ومديري مديريتي الزراعة بالبحيرة والنوبارية.

وبدأ المؤتمر، بكلمة افتتاحية وتلاوة آيات من القرآن الكريم، أعقبها عرض تعريفي حول تقنية النبضات الرنينية الحيوية من الفكرة إلى التطبيقات العملية، مستعرضا آفاق هذه التقنية في تحسين الإنتاج الزراعي وحماية المحاصيل.

وفي كلمتها خلال المؤتمر، أكدت محافظ البحيرة، أن تقنية النبضات الرنينية الحيوية تمثل طفرة تكنولوجية صديقة للبيئة في مجال البحوث التطبيقية الزراعية، تسهم في الكشف والمكافحة الفعالة للآفات الزراعية دون الاعتماد على الكيماويات والمبيدات وآثارها الجانبية؛ مما يحافظ على جودة المحاصيل ويزيد الإنتاجية مقارنة بالطرق التقليدية.

وأوضحت أن محافظة البحيرة باعتبارها سلة غذاء مصر الكبرى، تعتز باستضافة هذا الحدث العلمي، وتوقيع بروتوكول تعاون مع شركة "ميكرز" لتطبيق هذه التقنية على أرض الواقع، خاصة بعد نجاحها في مكافحة سوسة النخيل الحمراء بمحافظة الوادي الجديد باستخدام أجهزة متطورة.