وزير الخارجية: نحن على ثقة كاملة بإمكانية التوصل إلى صفقة شاملة تنهي حرب غزة

قال الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، إن الجهود المصرية لا تتوقف للتوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة، وضمان النفاذ الكامل للمساعدات الإنسانية إلى القطاع.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير خارجية كوت ديفوار، مساء الاثنين: «نحن على ثقة كاملة بإمكانية التوصل إلى صفقة شاملة - إذا حسنت النوايا وتوفرت الإرادة السياسية - تنهي الحرب، وتضمن إطلاق سراح كل الرهائن والنفاذ الكامل للمساعدات، وتؤسس لبدء خلق أفق سياسي».

وشدد على الرفض الكامل للعدوان، واستمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية والتهديد بتوسيعها في غزة، قائلًا إنها «مسائل مرفوضة ويعارضها المجتمع الدولي».

وأشار إلى إجراء اتصالات مكثفة، بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، مع كل الشركاء والأطراف الدولية المهمة، وعلى رأسها واشنطن ودول الاتحاد الأوروبي.

واستشهد بحديثه المطول مع وزير خارجية ألمانيا أمس، للتحذير من مغبة تلك التصريحات والقرارات غير المسئولة من الجانب الإسرائيلي، والمتعقلة باحتلال قطاع غزة بشكل كامل.

وأكد حرص مصر على الدفع في اتجاه استئناف عملية التفاوض، منوهًا أنه «بدون أفق سياسي أو خارطة طريق تؤدي إلى تجسيد الدولة الفلسطينية، لا ضمان لعدم تجدد أعمال العنف والاعتداءات الإسرائيلية المتكررة».