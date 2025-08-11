سياسي ألماني: على التحالف المسيحي قبول قرار حظر تصدير بعض الأسلحة لإسرائيل

ذكر السكرتير البرلماني للكتلة البرلمانية للتحالف المسيحي الألماني، شتيفن بيلجر، أنه يتعين على التحالف المسيحي قبول قرار حظر تصدير بعض المعدات العسكرية إلى إسرائيل.

وقال بيلجر في تصريحات لمحطة "آر تي إل/إن تي في" التلفزيونية الألمانية: "نحن في ائتلاف حاكم يطالب فيه الحزب الاشتراكي الديمقراطي منذ فترة طويلة بالتوضيح لإسرائيل بصورة جلية ما يراه المرء خاطئا في حرب غزة".

وذكر بيلجر أن فريدريش ميرتس هو مستشار الحكومة الاتحادية التي تضم الحزب المسيحي الديمقراطي والحزب المسيحي الاجتماعي البافاري (التحالف المسيحي) والحزب الاشتراكي الديمقراطي، وأضاف: "لذلك يجب علينا قبول هذا القرار".

تجدر الإشارة إلى أن ميرتس يتزعم الحزب المسيحي الديمقراطي.

وأشار بيلجر إلى أن ميرتس أوضح سياق قراره خلال تصريحات لمحطة "إيه آر دي" الألمانية التلفزيونية أمس الأحد، مضيفا أن المستشار أوضح "أنه شخصيا، وأننا كجمهورية ألمانيا الاتحادية والحكومة الاتحادية، ندعم الصداقة مع إسرائيل انطلاقا من مسؤوليتنا التاريخية الخاصة"، مضيفا أنه يعلم أن ميرتس وزعيم الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري، ماركوس سودر، قد تحدثا عن هذا القرار، وقال: "بخلاف ذلك، نحن نتعاون دائما بشكل ممتاز. كما أجد الأمر متناغما للغاية".

وأثار قرار ميرتس، الذي أُعلن عنه يوم الجمعة الماضي، انتقادات لاذعة من قطاعات داخل حزبه المسيحي الديمقراطي والحزب المسيحي الاجتماعي البافاري. واتهم الحزب البافاري المستشار بعدم إشراكه في القرار. وقال ميرتس لـ"إيه آر دي": "لم أتخذ هذا القرار بمفردي، ولكن في نهاية المطاف، هو قرار أتحمل مسؤوليته وحدي. وأنا المسؤول الوحيد عنه. ولكنني لا أستطيع أيضا طرحه للتصويت الديمقراطي".