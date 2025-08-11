 ترامب: أسعى لإنهاء حرب روسيا وأوكرانيا خلال اللقاء مع بوتين - بوابة الشروق
الإثنين 11 أغسطس 2025 7:29 م القاهرة
ترامب: أسعى لإنهاء حرب روسيا وأوكرانيا خلال اللقاء مع بوتين


نشر في: الإثنين 11 أغسطس 2025 - 7:16 م | آخر تحديث: الإثنين 11 أغسطس 2025 - 7:16 م

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن عزمه لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مؤكدًا أنه سيطلب منه إنهاء الحرب في أوكرانيا، وأنه سيحاول استعادة بعض الأراضي لصالح كييف.

وقال ترامب خلال مؤتمر صحفي الاثنين، إنه يعتقد أن الاجتماع مع بوتين سيكون إيجابيًا، مشيرًا إلى أنه يخطط لترتيب لقاء يجمع بوتين بالرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، رغم شعوره بالاستياء من رد الأخير بشأن فكرة مبادلة الأراضي، بحسب ما نقلت شبكة سي ان ان الامريكية.

وأضاف أن خطة السلام التي يسعى إليها تتضمن تبادلًا للأراضي بين روسيا وأوكرانيا، وتغييرًا في خطوط المعركة الحالية، مع إجراء اتصالات لاحقة مع زيلينسكي والقادة الأوروبيين بعد اجتماعه مع بوتين.

وفي سياق آخر، أوضح ترامب أن الصين تتعامل حتى الآن بشكل جيد مع الولايات المتحدة في ملف التجارة، مؤكدًا أن هدفه النهائي هو التوصل إلى وقف لإطلاق النار بين موسكو وكييف.

