نعى مراسل قناة «الغد» محمود أبو سلامة، صديقه الشهيد أنس الشريف، الذي اغتاله الاحتلال الإسرائيلي مساء الأحد، جراء قصف خيمته قبالة مستشفى الشفاء بغزة.

وظهر محمود أبو سلامة، مراسل «الغد»، وهو يبكي حزنًا على استشهاد الشريف، قائلًا: «الواحد مش قادر يعبر عن كمية الخذلان والوجع اللي صارت بسبب العالم كله، اللي شايف وعارف شو بيصير فينا».

وأضاف: «من 7 أكتوبر إلى يومنا هذا وأنس الشريف رجل على رجل درب بدرب، عشنا أيام ربنا وحده اللي بيعرف فيها، في رحيل أنس الكلمات عاجزة عن التعبير، لأنه ما في كلمات توصف حق أنس وتضحيات أنس والمعاناة اللي عاشها واللي عشناها كصحفيين».

وواصل: «أنس الشريف مش مجرد صحفي ولا مجرد إنسان، كان جبل من جبال مخيم جباليا في شمال غزة، عشنا على الحلوة والمرة مع بعض، وأبى الجيش النازي الإسرائيلي إلا إنه بكل دم بارد يغتال أنس ومحمد قريقع وكل الزملاء الصحفيين».

واختتم: «من هذا المقام والمنطلق، مستمرون في التغطية رغم أنف الحاقدين، رغم الاحتلال النازي، مستمرون في التغطية من أجل أنس وإسماعيل الغول وحسام شبات وكل الشباب والزملاء الصحفيين».

واغتال جيش الاحتلال الإسرائيلي في وقت متأخر من مساء الأحد، مراسلي الجزيرة أنس الشريف ومحمد قريقع، بعدما استهدف خيمة للصحفيين قرب مستشفى الشفاء في مدينة غزة.

وفي بيان نشره بعد الغارة، أقر جيش الاحتلال الإسرائيلي باستهداف «الشريف» ووصفه بأنه «إرهابي تنكر بزي صحفي في قناة الجزيرة».

وادعى جيش الاحتلال بأن أنس الشريف، كان قائد خلية في حركة حماس، وروّج لإطلاق الصواريخ على إسرائيل.

وتعرض الشهيد في الآونة الأخيرة لحملة تحريض إسرائيلية واسعة؛ بسبب تغطيته صور العدوان والتجويع في قطاع غزة.

وكان الشريف قد نفى سابقاً، في بيان نشره عبر منصة «إكس» في يوليو الماضي، أي ارتباط له بأي توجهات سياسية، مؤكداً أنه يعمل كصحفي مهمته نقل الحقيقة كما هي على الأرض، دون أي تحيز.

وقال مستنكرا حملات التهديد والتحريض ضده من الجيش الإسرائيلي إن «قول الحقيقة في وقت تعاني فيه غزة من مجاعة قاتلة، أصبح بنظر الاحتلال تهديدا»