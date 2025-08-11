وزارة الدفاع السورية ترسل تعزيزات عسكرية إلى خطوط التماس مع قسد

دفعت الحكومة السورية تعزيزات عسكرية إلى ريف حلب الشرقي والرقة شمال شرق سوريا يوم الأحد.

وقالت مصادر مطلعة إن "وزارة الدفاع السورية أرسلت اليوم تعزيزات عسكرية كبيرة إلى منطقة سد تشرين ودير حافر في ريف حلب الشرقي وتعزيزات عسكرية أخرى وصلت إلى منطقة الزملة في ريف الرقة الجنوبي من مرتبات الفرقة 60 و 76 التابعة لوزارة الدفاع".

وأضافت المصادر التي طلبت عدم ذكر اسمها لوكالة الأنباء الألمانية أن "التعزيزات العسكرية التي وصلت إلى منطقة سد تشرين ودير حافر والزملة جاءت بعد التعديات وتعرض قوات وزارة الدفاع لاستهداف متكرر من قبل قوات سوريا الديمقراطية / قسد/".

وحول قيام عملية عسكرية في مناطق ريف حلب باتجاه مناطق شرق الفرات أوضح المصدر "ما تقوم به قسد من اعتداءات واستهداف متكرر لقوات وزارة الدفاع وانقلاب قسد على اتفاق 10 مارس ومخرجات المؤتمر الذي عقد في مدينة الحسكة أول أمس الجمعة لا يشي بأن قسد تسعى إلى الحل السياسي وعليه يكون الخيار العسكري هو الوحيد لتحرير مناطق شرق سوريا".

وإلى ذلك قال سكان محليون في مدينة منبج لـ(د.ب.أ) "أن المئات من الآليات وبعضها آليات عسكرية عبرت مدينة منبج وهي في طريقها إلى سد تشرين جنوب شرق مدينة منبج".

وأضاف السكان أن أعداد كبيرة من القوات اتجهت عبر طريق حلب الرقة باتجاه منطقة دير حافر في ريف حلب الشرقي الذي تسيطر عليه قسد".

من جانبه، أكد الشيخ فرج الحمود السلامة أحد مشايخ قبيلة البوشعبان أكبر القبائل العربية في سوريا أن "تحرير مناطق شرق سوريا أصبح ضرورة جراء الانتهاكات التي تقوم بها قسد ضد أبناء القبائل والعشائر العربية في مناطق شمال شرق سوريا".

وأضاف السلامة لـ (د.ب.أ) "حذرنا الحكومة السورية مراراً وتكراراً من مماطلة قسد وأنها لن تسلم مناطق شرق سوريا رغم مما يتحمله أهلنا من هذه العصابة القسدية التي أجرمت بحق الشعب السوري".

وأكد الشيخ السلامة "كل أبناء القبائل والعشائر العربية في مناطق شرق سوريا هم رهائن عند قسد وهم بجاهزية كاملة لطرد عناصر حزب العمال الكردستاني من سوريا، بعد أن ظهرت نواياهم الحقيقة بعد مؤتمر الحسكة الذي يسعون من خلاله إلى فرض أمر واقع وهو بداية تقسيم سوريا وهذا ما ترفضه كل القبائل العربية شرق الفرات وعموم سوريا".

وكانت الحكومة السورية أعلنت السبت إلغاء الاجتماع المقرر في العاصمة الفرنسية باريس بين الوفد الحكومي وقوات قسد اثر المؤتمر الذي عقد يوم الجمعة في مدينة الحسكة التي تسيطر عليها قوات قسد شمال شرق سوريا ما يعني فشل المفاوضات واللجوء للعمل العسكري الذي سوف يتم بالتنسيق بين سوريا وتركيا وأن زيارة وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إلى دمشق يوم الخميس الماضي ربما يسرع في إطلاق عملية عسكرية ضد قسد وهذه ما تسعى إليه تركيا .