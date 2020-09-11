أرسنال يعلن غياب دافيد لويز عن أولى مبارياته في الدوري الإنجليزي

كشف أرسنال عن طبيعة مدافعه البرازيلي دافيد لويز، وإمكانية مشاركته في أولى مباريات الفريق في الدوري الإنجليزي أمام فولهام.

ونشر النادي الإنجليزي بيانًا رسميًا يوضح فيه آخر تطورات اللاعبين المصابين في الفريق، جاء فيه أن لويز سيغيب عن مباراة الفريق أمام الصاعد حديثًا للبريميرليج فولهام غدًا السبت.

وأضاف البيان أن المدافع البرازيلي يعاني من تشنج في الرقبة، مشيرًا إلى أنه يستجيب للعلاج بشكل جيد، بالإضافة إلى أن الجهاز الطبي في الفريق يتابع وضعه حاليًا.

وجاء بقيمة المصابين على النحو التالي:

** إميل سميث رو

تعرض لإصابة في كتفه الأيمن أثناء التدريبات، ستتم إزالة الجبيرة بحلول نهاية الأسبوع المقبل قبل أن ينتظم في التدريب بعد ذلك بوقت قصير.

** سوكراتيس

لدية إصابة في عضلة الساق اليمنى، سيغيب عن مباراة السبت أمام فولهام وسينضم إلى التدريبات بداية من الأسبوع المقبل.

** كالوم تشامبرز

أصيب بتمزق في الرباط الصليبي الأمامي في ركبته اليسرى خلال مباراة تشيلسي.

** بابلو ماري

يعاني من إصابة بالتواء كبير في أربطة الكاحل والتي تعرض لها خلال مباراة مانشستر سيتي.

** جابرييل مارتينيلي

إصابة في الركبة اليسرى

**شكودران مصطفي

تعرض لإصابة في أوتار الركبة اليمنى خلال نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.