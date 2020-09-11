ارتفاع مبيعات سيارات الركوب في الهند خلال أغسطس

أعلنت رابطة صناع السيارات في الهند اليوم الجمعة، أن مبيعات سيارات الركوب، التي تتضمن السيارات الرياضية متعددة الأغراض، في البلاد، بلغت 215 ألف و916 سيارة في شهر أغسطس الماضي، مقابل 189 ألف و129 سيارة خلال نفس الشهر من العام الماضي.

وأفادت وكالة بلومبرج للأنباء بأن مبيعات السيارات المحلية بلغت 124 ألف و715 سيارة، بزيادة سنوية نسبتها 1ر14 بالمئة.

وارتفعت مبيعات المركبات التي تسير على عجلتين في أغسطس بنسبة 3 بالمئة مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي لتصل إلى 56ر1 مليون وحدة.

وباعت شركات السيارات الهندية 552 ألف و429 سيارة ركوب خلال الفترة من أبريل حتى أغسطس الماضيين، في تراجع نسبته 4ر49 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وانخفضت مبيعات المركبات التي تسير على عجلتين خلال الفترة من أبريل حتى أغسطس بنسبة 6ر48 بالمئة إلى 1ر4 مليون وحدة.