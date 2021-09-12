بايدن وزوجته يعتزمان وضع إكليل الزهور في النصب التذكاري لهجمات 11 سبتمبر

يعتزم الرئيس الأمريكي، جو بايدن، وزوجته المشاركة، اليوم السبت، في وضع إكليل الزهور في النصب التذكاري الوطني لوزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) الخاص بهجمات 11 سبتمبر 2001 الإرهابية.

وذكرت قناة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية اليوم أنه من المقرر حضور نائبة الرئيس كامالا هاريس ووزير الدفاع لويد أوستن والجنرال مارك ميلي رئيس هيئة الأركان المشتركة.

وكان الرئيس الأمريكي قد دافع في وقت سابق اليوم بالتزامن مع ذكرى 11 سبتمبر عن طريقة تعامل إدارته مع الانسحاب من أفغانستان.

وأضاف بايدن في تصريحات صحفية موجزة له في شانكسفيل بولاية بنسلفانيا في النصب التذكاري للرحلة 93 خلال أحداث الحادث عشر من سبتمبر 2001 أن بعض الأمريكيين لم تعجبهم الطريقة التي خرجت بها بلادهم من أفغانستان مؤخراً، مشيراً إلى أنه "من الصعب أن أشرح لأي شخص كيف يمكن الخروج".

وفي وقت سابق اليوم، دافع وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن عن قدرات واشنطن لمعالجة التهديدات القادمة لبلاده من أفغانستان قائلاً إنه ليس من المستحيل للولايات المتحدة أن تقوم بهذا حتى في ظل عدم حضورها على الأراضي الأفغانية.