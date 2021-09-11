شركة إسكوم للكهرباء في جنوب أفريقيا تعلن عن حريق في محطة كيندال

توقف عمل الوحدة 1 في محطة كيندال للطاقة التابعة لشركة الكهرباء الوطنية "إسكوم" في جنوب أفريقيا، في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت بعدما شب حريق في محول المولد.



وقالت الشركة في بيان: "إسكوم سوف تبلغ الشعب بالمستجدات وإلى أي مدى سوف يؤثر الحادث على شبكة الكهرباء الوطنية"، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.



وسوف تعود الوحدة 1 في محطة كيندال إلى الخدمة خلال الأسبوع.



وكانت شركة إسكوم، قد أعلنت عن توقف محطة ميدوبي للطاقة عن العمل في الشهر الماضي جراء حدوث انفجار.



ومحطة ميدوبي، التي تولد 4764 ميجاووات من الكهرباء، أكبر محطة تعمل بالفحم في العالم، وتكلفت 122 مليار راند" 3. 8 مليار دولار"، ومن المتوقع أن يستمر عمل المحطة لمدة 50 عاما.



ويشار إلى أن إسكوم لم تقطع الكهرباء على مستوى البلاد منذ يوليو.