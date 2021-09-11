وزير العدل: الدولة تحترم وتعزز حقوق الإنسان بمراعاة القيم والثوابت والهوية

وجه المستشار عمر مروان وزير العدل، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على دعمه لملف حقوق الإنسان وصولًا إلى إطلاق أول استراتيجية مصرية لحقوق الإنسان، وهو حدث غير مسبوق للدولة.

وأضاف خلال جلسة نقاشية ضمن فعاليات إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، من العاصمة الإدارية، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، أن الدولة عملت طوال الفترة الماضية، على إعداد منظومة متكاملة لحقوق الإنسان، قوامها رؤية وطنية تتعدد ملامحها، وتقوم على أن الدولة تحترم وتكفل وتعزز وتحمي حقوق الإنسان بمراعاة القيم والثوابت والهوية المصرية.

وذكر أن الدولة ترى أن حقوق الإنسان شاملة ومتساوية في مجالاتها الخمسة "المدنية، السياسية، الاقتصادية، الاجتماعية، والثقافية"، مؤكدًا اهتمام الدولة بالتواصل مع المنظمات الدولية سواء الحكومية وغير الحكومية في إطار من الموضوعية وعدم الازدواجية.

وكانت رئاسة الجمهورية قد أكّدت في وقت سابق، أنّ الاستراتيجية الوطنية تعتبر أول استراتيجية ذاتية متكاملة وطويلة الأمد في مجال حقوق الإنسان في مصر.

وتتضمن الاستراتيجية تطوير سياسات وتوجهات الدولة في التعامل مع عدد من الملفات ذات الصلة والبناء على التقدم الفعلي المحرز خلال السنوات الماضية في مجال تعظيم الحقوق والحريات والتغلب على التحديات في هذا الإطار؛ بهدف المزيد من تعزيز واحترام جميع الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية، وترسيخا لما تقوم به الدولة في مجالات دعم حقوق المرأة والطفل والشباب وكبار السن وأصحاب الهمم وجميع فئات المجتمع.