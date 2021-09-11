مسؤولة أممية: الاستراتيجية الوطنية المصرية لحقوق الإنسان تراعي توصيات آلية الاستعراض الدوري في نوفمبر 2019

قالت رئيس مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة نزهت شاميم خان، إن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان راعت التوصيات التي تلقتها مصر خلال آلية الاستعراض الدوري الشامل في نوفمبر 2019.



وأضافت في رسالة مُسجلة ضمن فعاليات إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، من العاصمة الإدارية، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، أن التوصيات تم أخذها في الاعتبار خلال عملية الإعداد للاستراتيجية.



وأشارت إلى أن مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة لديه موارد عديدة مفيدة يمكن استخدامها لدعم التنفيذ الفعال للاستراتيجية، بينها نظام الإجراءات الخاصة الذي يضم عددًا من الخبراء المستقلين للأمم المتحدة، ويقدمون التقارير ويوجهون المشورة العملية والأدوات إزاء مجموعة كبيرة من قضايا حقوق الإنسان.



وأوضحت أن التقارير والتوصيات الصادرة عن هؤلاء الخبراء يمكن أن تخدم جهود تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في مصر.



ويطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والتي تتضمن المحاور الرئيسية للمفهوم الشامل لحقوق الإنسان في الدولة وذلك بالتكامل مع المسار التنموي القومي لمصر الذي يرسخ مبادئ تأسيس الجمهورية الجديدة ويحقق أهداف رؤية مصر 2030.



وأوضح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية، أن الاستراتيجية الوطنية تعتبر أول استراتيجية ذاتية متكاملة وطويلة الأمد في مجال حقوق الإنسان في مصر حيث تتضمن تطوير سياسات وتوجهات الدولة في التعامل مع عدد من الملفات ذات الصلة والبناء على التقدم الفعلي المحرز خلال السنوات الماضية في مجال تعظيم الحقوق والحريات والتغلب على التحديات في هذا الإطار بهدف المزيد من تعزيز واحترام جميع الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية وترسيخا لما تقوم به الدولة في مجالات دعم حقوق المرأة والطفل والشباب وكبار السن وأصحاب الهمم وجميع فئات المجتمع.