يؤمن السويسري مارسيل كولر، مدرب الأهلي الجديد، أنه لا يوجد شخص وحيد يستطيع أن يحقق النجاح، مطالبا أن يكون كل أفراد المنظومة متكاتفين.

وقال كولر في حواره مع الموقع الرسمي: «يجب أن يكون هناك تعاون بين جميع أفراد المنظومة، فلا يوجد شخص قادر وحده على تحقيق النجاح، وبالتأكيد نحتاج إلى الدعم من الجميع في النادي، نحتاج إلى دعم الجميع».

وأضاف: «من الجيد أن يكون هذا الشعور موجودًا داخل الفريق. عندما نجتمع على ذلك سوف نصبح متكاتفين، وعندما تتواجد هذه الروح في الملعب تصبح الأمور في طريقها الصحيح، ونحقق النجاح. يجب أن يظهر الفريق جودة عالية ليس فقط في التدريبات ولكن في المباريات. يجب أن تقدم كل ما لديك حتى يطلق الحكم صافرته».

وأكمل كولر: «بالطبع أحتاج إلى المساندة والدعم من الجميع، وأنتظر هذه المساندة، ويجب أن يقدم الجميع كل شيء؛ حتى نستطيع تحقيق النجاح».

وواصل: «من الضروري أيضا أن يمتلك الفريق الحمية، وأن نظهر الحماس من أجل الأهلي، وعندما يطلق الحكم صافرته سوف نكون راضين عن الأداء الذي قدمناه، ويجب ألا نفقد تركيزنا حتى يعلن الحكم نهاية المباراة».

وتحدث كولر أن التحدي الكبير بالنسبة له هو العمل في بلد مختلف من حيث الثقافة، والعقلية المختلفة بين القاهرة وأوروبا بالنسبة للجماهير، وأنه سوف يعمل على تفهم ذلك والتعامل معه والسعي لتحقيق النجاح.

وأشار إلى أن جراس هوبرز نادٍ كبير في سويسرا ولكنه ليس بحجم الأهلي، ولكن كانت لديه ثقافة الفوز بكل مباراة، وخلال فترة لعبه حصل معه على خبرات عديدة، بعدما تربى بين جدرانه منذ أن كان عمره 12 عامًا، وتشبع بثقافة الفوز بكل مباراة والانتصار على المنافسين، مؤكدًا أنه لم يكن هناك بديلٌ عن الفوز، واستمرت هذه الثقافة معه بعد صعوده للفريق الأول، وثقافة الفوز هذه موجودة داخل النادي الأهلي الذي يسعى دائمًا للفوز بالبطولات بشكل مستمر.