محافظ دمياط: بروتوكول تعاون لتطوير وتشغيل أحد المباني الفندقية برأس البر

وقعت محافظ دمياط الدكتورة منال عوض، اليوم الأحد، بروتوكول تعاون مع رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للسياحة والفنادق مرفت حطبة "إحدى الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال" والعضو المنتدب للشركة المهندس عادل والي؛ وذلك بشأن حصول الشركة على حق انتفاع وإدارة أحد المباني التابعة لمحافظة دمياط بمدينة رأس البر.

وأشارت المحافظ -في بيان- إلى أن البروتوكول يهدف إلى استكمال المبنى وتجهيزه وتطويره وتشغيله وإدارته كفندق من مستوى ثلاث نجوم بمعرفة الشركة وعلى نفقتها الخاصة، أو بواسطة إحدى شركات الإدارة الفندقية؛ مع تخصيص منطقة شاطئية له وذلك لتحقيق الاستغلال الأمثل للمبنى بما يعود بالنفع على المحافظة ووضعه كإضافة جديدة للمنظومة السياحية بالمدينة.

وأضافت منال أنه سيتم إعداد الدراسات المطلوبة والخطة الخاصة بالتطوير لتحقيق رؤية المشروع وفقًا للمحاور المحددة؛ مشيرة إلى أن ذلك يأتي ضمن أُطر التعاون المشترك بين المحافظة والشركة القابضة للسياحة والفنادق، حيث تحقق من خلاله استكمال وتشغيل فندق اللسان بمدينة رأس البر "شتيجنبرجر" ليصبح أول فندق خمس نجوم بمنطقة الدلتا.