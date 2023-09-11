الاتحاد الإسباني يؤكد تقدم روبياليس باستقالته بسبب قبلة هيرموسو

أكد الاتحاد الإسباني لكرة القدم اليوم الاثنين أن رئيسه لويس روبياليس قدم استقالته من منصبه في ظل القضية المتعلقة بقيامه بتقبيل اللاعبة جيني هيرموسو على الفم عقب نهائي كأس العالم 2023 للسيدات.

وقال روبياليس في تصريحات للصحفي الشهير بيرس مورجان أمس الأحد، إنه سيستقيل، وقد أعلن الاتحاد الإسباني في بيان مقتضب أصدره اليوم أن روبياليس قدم استقالته في خطاب إلى بيدرو روشا الرئيس المؤقت للاتحاد.

وذكر الاتحاد الإسباني أن روبياليس بصدد الرحيل أيضا عن منصب نائب رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا).

وواجه روبياليس موجة من الانتقادات الحادة بسبب قيامه بتقبيل جيني هيرموسو على الفم، دون التراضي بينهما، عقب فوز المنتخب الإسباني على نظيره الإنجليزي في نهائي كأس العالم للسيدات يوم 20 أغسطس الماضي في سيدني.

ورفض روبياليس في البداية الاستقالة من منصبه، لكنه تعرض للإيقاف المؤقت بقرار من الاتحاد الدولي (فيفا)، وقدمت هيرموسو شكوى جنائية ضده قبل أيام.

وجرى إدانة تصرف روبياليس على نطاق واسع في إسبانيا ومختلف أنحاء العالم.

وأقيل خورخي فيلدا من تدريب منتخب إسبانيا للسيدات بعد أن رحل جميع أعضاء الجهاز الفني، وقال عدد كبير من اللاعبات، ومن بينهن كل لاعبات المنتخب المتوج بلقب المونديال، إنهن لن يلعبن مجددا طالما تواجد روبياليس في منصب رئيس الاتحاد.

وتجدر الإشارة إلى أن روبياليس يشغل منصب رئيس الاتحاد الإسباني منذ عام 2018 .